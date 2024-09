Psicólogo é preso suspeito de abusar sexualmente de paciente durante consulta no Paraná

Psicólogo é preso após violar sexualmente paciente durante consulta no Paraná, afirma delegado Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Na noite da última quarta-feira, 25, a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) prendeu um psicólogo em flagrante após o mesmo ter sido filmado abusando sexualmente de uma paciente durante uma consulta em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações foram dadas pelo delegado Fernando Vieira em entrevista ao G1 PR. O portal teve acesso às gravações, contudo, optou por não divulgá-las para preservar a identidade da vítima e devido ao caso estar sob sigilo judicial. Mesmo após as evidências, a defesa do psicólogo negou as acusações. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alex Sandro de Lourenço, de 47 anos, foi filmado por vizinhos do consultório que tinham a visão do interior das janelas e registraram o momento que o crime foi cometido.

A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos. Os mesmos socorreram a vítima, que estava em estado de choque devido ao abuso sofrido, apontou o delegado. Posteriormente, a população entregou outros registros feitos em dias diferentes, mostrando situações semelhantes sendo cometidas pelo psicólogo contra outras possíveis vítimas. O delegado informou que o caso foi tipificado como violação sexual mediante fraude.

“Eu entendi, pelo contexto que me foi apresentado, que ele utilizou da profissão dele, da confiança dele de psicólogo, para ludibriar (as vítimas) de forma ardilosa”, destacou o delegado ao G1 PR. A polícia explicou que a mulher que estava em atendimento pelo psicólogo no dia da prisão relatou que estava em tratamento e, no meio da sessão, ele a questionou se poderia abraçá-la, a jogou contra a parede e a beijou à força. A paciente alegou ter começado a chorar e foi expulsa da sala. Ao ser questionado, o suspeito negou os crimes e disse que foi a paciente que tentou beijá-lo. O delegado refuta e afirma que as imagens registradas pelos vizinhos mostram o contrário.

Em comunicado, a defesa do psicólogo, representada por José Maurício Barros Junior, disse que, devido à complexidade do caso, vai se manifestar apenas no processo judicial, mas adiantou que Alex Sandro de Lourenço é inocente. “Nesse momento, [a defesa] refuta veementemente as acusações, uma vez que não são expressão da verdade dos fatos, o que será comprovado em sede processual”, consta na nota encaminhada ao G1 PR. Ao site, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) informou que o profissional tem inscrição secundária ativa, visto que também atua no estado, mas que a inscrição principal é sediada no Rio Grande do Sul. O Conselho afirma que possui procedimentos de apuração de denúncias em curso.