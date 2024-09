Competição nacional de startups premiará projetos sobre desafios climáticos

Certame é voltado a estudantes do ensino superior matriculados em instituições no País; vencedores receberão R$ 10 mil e imersão no Vale do Silício

As inscrições para o JA Startup, competição nacional de Startups do ensino superior, estão abertas até o próximo dia 6 de outubro. Nesta edição, o evento irá premiar as melhores propostas voltadas ao enfrentamento de desafios climáticos.

Realizado pela ONG Junior Achievement (JA) Brasil, em parceria com a StartSe, nima Educação e YDUQS, o certame irá selecionar as melhores iniciativas de cada região do País sobre o tema. Os escolhidos irão se apresentar no Demoday Nacional no palco da SVWC, marcado para o dia 30 de outubro, em São Paulo.