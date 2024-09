Designer encontra carrapato grudado aos cílios de cliente no ES

O fato inusitado ganhou repercussão após a designer de sobrancelhas Maria Vitória, que realizava o atendimento à cliente, identificar o animal e postar o vídeo do flagrante na sua conta no Instagram. Na gravação, o animal aparece já em fase avançada de desenvolvimento e preso à região dos olhos da mulher.

Um carrapato foi encontrado nos cílios postiços de uma mulher no município de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. As imagens do caso viralizaram nas redes sociais, e nelas é possível ver o aracnídeo grudado nos cílios postiços da cliente, próximo à pálpebra.

Após o flagrante incomum, a designer usou as redes sociais também para alertar as cliente acerca dos cuidados necessários para a manutenção de cílios postiços, como lavagem frequente e revisões com profissional do ramo da estética. Veja texto:

“Reforçamos a importância de manter uma rotina de limpeza adequada, especialmente para quem usa extensões. Lave os cílios com produtos específicos, evite contato frequente com animais sem a devida higienização e sempre faça revisões com um profissional. Cuidar da higiene dos olhos é essencial para evitar infecções e outros problemas. Sua saúde merece atenção”, pontuou Maria Vitória.

Confira momento em que o carrapato é encontrado: