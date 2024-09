SP: Suspeito de arrastar mulheres a carro tem prisão decretada e está foragido

Casos aconteceram no dia 13 de setembro e estão sendo investigados. Pedido de prisão preventiva foi aceito pela Justiça. Veja tudo o que se sabe e o que falta saber

Há uma semana, pelo menos quatro mulheres foram abordadas por um homem, que tentou arrastá-las para um carro, nos bairros Mooca e Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Câmeras de seguranças flagraram a ação no último dia 13 de setembro.

A Polícia Civil de São Paulo divulgou nessa quinta-feira, 19, em seu perfil no Instagram, um vídeo com fotos e o nome do suspeito. Identificado como Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos, o homem ainda não foi localizado.

Também nesta quinta, a Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Solirano.