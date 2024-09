A importância do enfrentamento do preconceito à diversidade cultural

Maracatu na Domingos Olímpio, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Um povo que cultua diversas formas de enxergar a morte, praticar o sagrado e se relacionar com a natureza. A diversidade cultural marca a identidade do Brasil, mas essa riqueza de costumes não é ampliada em razão de preconceitos fortalecidos por uma visão eurocêntrica que imperou no País. Quem traz a reflexão é o historiador e cientista social Hilário Ferreira, que descreve a diversidade cultural como "diferentes manifestações de culturas que estão intimamente ligadas a diferentes grupos éticos". Nesse contexto, o profissional lembra que antes da chegada dos portugueses ao Brasil, em 1.500, a nação já era diversa, em razão dos diferentes povos originários que viviam na região. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com a chegada dos europeus e africanos, as demonstrações culturais em território brasileiro se expandiram e resultaram em outras, por exemplo, o maracatu — manifestação folclórica com elementos africanos e indígenas. No entanto, segundo Hilário, a dominação imposta pelos portugueses trouxe uma visão eurocentrada, onde só a cultura europeia é que devia prevalecer.

"O europeu se constrói como o ser humano e esses povos (originários) são os 'outros', só que esses outros também são seres humanos e são produtores de cultura, sao produtores do sagrado", diz o historiador. Principais causas que contribuíram para a diversidade cultural do Brasil: A presença de povos originários, como os indígenas;



O processo de colonização brasileiro, influenciado por povos europeus como os portugueses;



A chegada de milhares de africanos ao território brasileiro;



A entrada de diversos imigrantes ao território brasileiro ao longo do tempo;



O fenômeno do êxodo rural, que contribui para a chegada massiva das populações rurais e suas tradições ao meio urbano brasileiro;



A presença de diversas ondas migratórias internas.

Fonte: Mundo Educação Enfrentar preconceitos para enxergar o País

Segundo Hilário, no processo de colonialismo os europeus criaram um conceito único de belo e de relacionamento com o sagrado, negando a existência da diversidade que já havia no Brasil e, consequentemente, perpetuando preconceitos de todos os tipos, como o racial e o religioso.

Yasmim Rodrigues, professora de História, destaca que o Brasil "insiste em negar sua própria história, sob quais origens foi fundado e as consequências disso". "Embora muitas pessoas se animem com o Carnaval, com um maracatu, uma roda de samba, de coco, as chamadas 'festas populares', por exemplo, existe um processo de negação da origem dessas manifestações culturais intentando apagar seus precursores, e está nesse ponto a perversidade do racismo, é fazer uso desses fazeres culturais, tornando invisíveis seus agentes", pontua. Ela acredita que o enfrentamento ao racismo é "um ponto-chave para a democratização da cultura" no País, pois vai possibilitar a compreensão da diversidade cultural brasileira.

Importância do fomento à cultura no processo de reconhecimento Yasmim Rodrigues reforça que o preconceito pode ser enfrentado por meio de políticas públicas culturais, desde que se considere a presença de fazeres africanos e indígenas na cultura brasileira. Ela aponta, por exemplo, que existe "um desrespeito" do Governo Federal com os mestres e mestras da cultura brasileira, em sua maioria negros e pobres, pois eles envelhecem sem segurança. "O que a gente tem assistido é um processo cada vez maior de burocratização do acesso aos recursos de fomento à cultura nas agendas do Estado, o que cria, a meu ver, um abismo entre as pessoas que sustentam a cultura nesse país e as políticas públicas que eram para garantir a manutenção desses saberes e fazeres que nos caracterizam enquanto nação", destaca ainda. "A concentração dos recursos culturais tem estado cada vez mais na mão de uma minoria que não representa o reflexo das nossas práticas culturais. Assim, eu penso que, enquanto não reconhecermos esses pontos que atravessam e compõem a cultura brasileira, não avançaremos no enfrentamento às mais variadas formas de preconceito", completa.

Leis sobre o preconceito

O artigo 208 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848/1940), estabelece que é crime “escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso”. Pena para ações como essas podem ser de detenção de um mês a um ano ou multa, podendo aumentar em caso de de violência. Já a Lei 7.716/1989, conhecida como Lei do Racismo, estabelece punição para "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Sugestões de filmes sobre o tema