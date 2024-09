Caio Paulista, jogador do Palmeiras, é acusado de agressão pela ex-companheira

Clara Monteiro usou seu perfil no Instagram para falar sobre as agressões que teria sofrido durante a relação com o esportista

Clara Monteiro, ex-companheira de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, está movendo uma ação judicial contra ele por violência, segundo informações do portal Uol. Ela usou seu perfil no Instagram, no sábado, 14, para falar sobre as agressões que teria sofrido durante a relação com o esportista

A tatuadora, que tem uma filha com o atleta, publicou imagens de seu corpo com hematomas, que teriam sido causados pelas agressões. Ela aparece com um olho roxo e lesões em partes como braços e pernas.

