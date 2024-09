Queimadas: gás perigoso e sem cheiro se espalha em níveis altíssimos no País

Devido às queimadas registradas nos últimos dias no Brasil, o nível de monóxido de carbono (CO) é considerado altíssimo na região amazônica, no Centro-Oeste, na região Sul e no estado de São Paulo.

O apontamento é do MetSul Meteorologia. Além das queimadas nos territórios brasileiros, o instituto afirma que o fenômeno tem ligação com outros países da América do Sul, como Paraguai e Bolívia. Veja mais detalhes abaixo.

O que é o monóxido de carbono?

O gás é incolor, inodoro (sem cheiro) e classificado como perigoso, visto que pode levar à morte em ambientes fechados. O CO é, ainda, um dos seis principais poluentes atmosféricos.