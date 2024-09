Fabrício Rodrigues: quem é o padre que morreu após colisão com cavalo

Popular nas redes sociais, o padre Fabrício Rodrigues , de 29 anos de idade, morreu após a moto que ele conduzia se chocar com um cavalo na Vila Primeiro de Março, em São João do Araguaia, no Pará, na noite de quinta-feira, 12 de setembro.

O acidente aconteceu na rodovia BR-230, enquanto o padre retornava de serviços ministeriais na Vila Primeiro de Março, próximo ao município de São João do Araguaia, a cerca de 500 quilômetros da capital do estado, Belém.

Com mais de 600 mil seguidores somente em seu Instagram, fiéis e seguidores lamentaram a perda do sacerdote. "Não acredito, que triste, eu gostava tanto dele. Me ensinou muito. Que Nossa Senhora te acompanhe no céu", lamentou uma seguidora.

Quem é padre Fabrício Rodrigues?

O padre Fabrício Rodrigues havia recém completado 29 anos no último domingo, 8 de setembro. Ele compartilhava publicamente sobre seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e usava sua visibilidade para auxiliar na conscientização sobre o autismo.