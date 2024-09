Psicanalista Maria Homem é a entrevistada do DR com Demori

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (10), às 23h30, na, Leandro Demori conversa com a psicanalista e escritora Maria Homem. Professora e palestrante, ela debate na internet e nas redes sociais temas que norteiam os dias atuais.

No bate-papo, Maria e Demori refletem como a tecnologia, e em especial as redes sociais, modificaram as relações e até mesmo as nossas angústias. “O ser humano tem suas grandes questões há muitos séculos. Só que, agora, a gente tem o olhar que está em todos os lugares – e cada um de nós também é um olho sobre a gente mesmo e o mundo. Isso é inédito e é uma virada na civilização. Isso traz outro tipo de angústia”, compara.