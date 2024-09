Livro desmistifica rotina de mãe solo de filha com síndrome de Down

Gisele Ribeiro diz que a descoberta da síndrome e os primeiros anos com Sara ocasionaram uma mudança na rotina profissional dela e no olhar seu para a maternidade atípica

“A maternidade não é fácil, mas é possível, quando é feita uma entrega, com amor. E é isso que eu faço. Mas acho que o pulo do gato é nunca esquecer de mim, nunca me deixar de lado”, conta a profissional de marketing Gisele Ribeiro, mãe solo de Rafael, 12 anos, e Sara, 10 anos, uma criança com síndrome de Down e cardiopatia congênita.

A rotina com a filha intensificou esta dualidade na função de mãe: a necessidade de priorizar os filhos nos desafios cotidianos e, ao mesmo tempo, não se escantear. Afirmando levar tudo com leveza, as experiências a inspiraram a escrever o livro “Diário de uma mãe nada especial – Desmistificando a mãe idealizada”, lançado em abril e disponível para compra.

Segundo Gisele, a descoberta da síndrome e os primeiros anos com Sara ocasionaram uma mudança na rotina profissional dela e, mais, no olhar para a maternidade atípica. Há cinco anos veio o divórcio e a maternidade tornou-se, ainda, solo.