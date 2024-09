Esplanada pronta para a festa do 7 de Setembro em Brasília

Cerca de 30 mil pessoas são esperadas, neste sábado (7), feriado da Independência do Brasil, para o tradicional desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O trânsito de veículos no local foi interrompido na noite dessa sexta-feira (6), entre a Rodoviária do Plano Piloto e a Via L4, e o público terá cinco pontos de acesso à área do desfile, todos com linhas de revistas pessoais, que serão feitas por policiais militares.

O início do desfile está previsto para começar às 8h45. O evento é gratuito e a entrada do público está aberta desde as 6h20 desta manhã.

O acesso à Esplanada ocorre pela Via S1 (lateral da Catedral) e escadarias dos ministérios – as duas primeiras no lado Sul (blocos A e C) e as duas primeiras do Norte (blocos J e M). Há uma arquibancada exclusiva para pessoas com deficiência, em frente ao Bloco J, com banheiros adaptados e rampas.