Jornalista Xico Sá é o convidado da semana no DR com Demori

O jornalista e escritor Xico Sá é o convidado do programa DR com Demori, que vai ao ar nesta terça-feira (3), às 23h, na. Na conversa, o entrevistado fala, entre outros temas, de suas origens no interior do Ceará e do lançamento do seu novo livro de crônicas Cão mijando no caos, que teve o título retirado de um poema de Carlos Drummond de Andrade.

Na obra, o autor aborda o período político compreendido entre 2013 e 2024 na visão de um cronista. "É um livro contado por um garçom que viu as mudanças na conversa de bar, as primeiras conversas, então é um olhar de cronista. Um olhar da noite, o relato noturno do que acontecia no mundo da política durante o dia. É a crônica brasileira ", conta.