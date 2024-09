PNE: meta de investir 10% do PIB em educação é repetida para a próxima década

Plano de 2014-2024 já visava meta de 10%, que não foi alcançada. Atualmente, o investimento em educação representa 5,5% do PIB

Uma das metas incluídas é a de chegar a 2034 com os investimentos em educação atingindo uma participação de 10% no PIB brasileiro .

As metas para o novo Plano Nacional de Educação (PNE) foram elaboradas pelo Ministério da Educação (MEC) e entregues ao Congresso Nacional em junho. O Plano deve traçar estratégias educacionais para a próxima década.

Esse objetivo é o mesmo traçado no PNE da última década, já que a progressão no investimento prevista no plano de 2014 não foi cumprida. Documento previa escalonamento desse percentual, que deveria chegar aos 10% em 2024, último ano de vigência.

Atualmente, o investimento em educação representa 5,5% do PIB. O novo projeto também estabelece uma aplicação progressiva, atingindo 7% até o sexto ano de vigência do PNE e 10% no fim da década.