Recife: teto do Santuário do Morro da Conceição desaba e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram e outras 22 pessoas ficaram feridas após o desabamento do teto do Santuário no Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde desta sexta-feira, 30. O fato aconteceu em meio a distribuição de cestas básicas que ocorre mensalmente no templo religioso.

Ao portal Jornal Commercio, o Corpo de Bombeiros informou que há equipes no local empenhadas em socorrer as vítimas. Duas horas após o ocorrido, o comandante do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), doutor Leonardo Gomes, disse que a estrutura do local colapsou e que ainda há riscos e por isso a equipe ficará em cena até a última atividade.

Em suas redes sociais, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) disse que até o momento, foram confirmadas duas mortes. "Infelizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado no Santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento".