Polícia investiga manipulação de máquinas de pelúcia no Rio de Janeiro

Segundo as investigações, máquinas eram programadas para capturar as pelúcias apenas depois de um determinado número de jogadas

Segundo informações divulgadas pelo jornal O GLOBO, a operação, intitulada “Mãos Leves 2”, teve início em maio deste ano após denúncias de que as pelúcias disponibilizadas seriam falsas. Após perícia nos equipamentos, foi descoberto que as máquinas teriam sido programadas para capturar os brinquedos apenas depois de um determinado número de jogadas.

O sistema funciona a partir da manipulação automatizada da descarga elétrica gerada pela máquina. Em outras palavras, a garra da máquina não recebe energia suficiente para capturar a pelúcia até atingir o número pré-definido de jogadas.

Neste caso, a captura do objeto depende mais da sorte do operador de jogar no momento certo, do que de sua habilidade para agarrar a pelúcia.

Um dos alvos da operação já foi investigado por atuação em máquina caça-níqueis, o que levantou a hipótese de participação do jogo do bicho no esquema.