Corpo de adolescente desaparecida em 2023 é encontrado enterrado em sítio no interior de São Paulo

Ao identificar a ossada, os policiais seguiram à procura do dono do imóvel, que é empresário em São José do Rio Preto (SP). Gleison Luís Menegildo foi encontrado na empresa e, ao ser questionado sobre o corpo, negou envolvimento. Em seguida admitiu que levou o corpo até o sítio no dia 21 de dezembro de 2023 com a ajuda do caseiro Cleber Danilo Partezani.

Relação sexual e uso de cocaína

O empresário relatou à Polícia que Giovana, que residia em São José do Rio Preto, foi à empresa para realizar uma entrevista de estágio. A certa altura do diálogo, conforme o suspeito, eles passaram a usar cocaína. O empresário e o caseiro afirmaram que tiveram relações sexuais com a vítima.

A versão dada pelos suspeitos revela que, após Giovana ficar sozinha em uma sala, ela teria tido um mal súbito e, ao chegar no recinto, os dois já encontraram a jovem morta. Os suspeitos, então, teriam colocado o corpo em uma caminhonete e levado até o sítio para enterrá-lo.