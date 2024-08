Barco da polícia espanhola atropela embarcação com migrantes na fronteira com Marrocos

No último domingo, 25, um barco da polícia espanhola atropelou um bote com quatro migrantes na Praia das Horcas Coloradas, na costa de Melilla, fronteira entre Espanha e Marrocos. O momento foi capturado por banhistas que estavam no local e pediram que os policiais interrompessem a ação.

O vídeo divulgado nas redes sociais mostra a Guarda Civil Espanhola perseguindo o bote. Quando os migrantes tentam fugir acelerando, os policiais continuam a perseguição e acabam passando por cima da embarcação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com o impacto os passageiros foram lançados no mar. Os migrantes foram resgatados pela Guarda Marítima marroquina e atendidos no mesmo momento.