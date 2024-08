Homem mata esposa na frente da filha de 4 anos e publica crime na internet

No vídeo, que foi compartilhado no status dele, é possível ver o corpo da mulher no chão, enquanto o autor do crime dá um tiro na vítima e diz: “Aí, talarico”. No áudio compartilhado, ele cita que um homem mandou um sanduíche para a vítima: "Esse pilantra mandando sanduíche para minha mulher".

De acordo com Correio Braziliense, a Polícia Militar foi acionada por denúncia de homicídio e, no local do crime, no bairro Jardim Vitória, ouviu o choro da criança. Sem resposta ao chamado, os policiais invadiram a casa e encontraram o corpo da vítima na cozinha.

Os policiais encontraram o homem com uma pistola .380. O acusado não teria atendido às ordens dos policiais para soltar a arma e deitar no chão. Após ser desarmado, ele revelou ter atirado na esposa.

Ele foi levado ao Hospital Regional de Patos de Minas com ferimentos de tiro no rosto e no abdômen. A criança está sob os cuidados do Conselho Tutelar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.