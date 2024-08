Com mais de 500 kg, Juiz de Fora faz maior porção de torresmo do mundo

Festival Torresmo & Costela é realizado em Juiz de Fora, Minas Gerais Crédito: Reprodução/Iuri Fontana/Zine Cultural

Com 506,5 quilos (kg) de torresmo, o Festival de Torresmo & Costela bateu o recorde, pela segunda vez, de maior porção de torresmo do mundo. Preparada na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a fritada do petisco iniciou-se às 9 horas e se estendeu até perto das 18 horas da última sexta-feira, 23. Ao todo, dez mãos trabalharam para produzir a iguaria servida para duas mil pessoas. O recorde foi acompanhado por uma equipe de fiscalização do RankBrasil, e a nova marca vai ser enviada ao Guinness Book — livro dos recordes. Ao g1 Minas Gerais, o produtor do festival, Leandro Vaz, contou que foi usada uma tonelada e 200 kg de torresmo para chegar ao resultado final. Ele conta ainda que o torresmo cru e frio vai perdendo gordura e água quando é frito.