Inscrição para exame de proficiência em língua portuguesa termina hoje

As inscrições do exame para obter o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) 2024/2 terminam nesta sexta-feira (16). Interessados devem acessar o Sistema Celpe-Bras. As provas, aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), serão realizadas entre os dias 22 e 25 de outubro.

No momento da inscrição, o participante deve indicar o país e o posto em que pretende realizar as provas, além de informar número do passaporte ou documento de identificação válido no país de inscrição e data de nascimento. Também é preciso fornecer endereço de e-mail e número de telefone válidos.

“O Celpe-Bras é reconhecido como o único certificado de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros oficializado pelo governo brasileiro”, lembra o Inep.