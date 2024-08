Idioma novo? Irmãos que falam português de trás para frente viralizam nas redes sociais

Para o caçula, esse estreitamento dos laços, de fato, aconteceu a partir dessa prática. "Isso, de certa forma, acabou aproximando a gente positivamente, porque é uma 'língua' que somente nós falamos entre irmãos" afirma.

A irmã complementa dizendo que essa é uma particularidade entre eles que os permite, por exemplo, desabafar sem receio na presença de outras pessoas, já que elas não entenderiam o que ambos estariam falando.

Repercussão do público nas redes sociais ao "português ao contrário"

Os irmãos revelam que costumam acompanhar o que as pessoas falam na internet quando eles publicam algum vídeo. Os irmãos relatam que os comentários são bastante variados, bem como as opiniões sobre os conteúdos.

Lucas diz que é comum ver as pessoas confundindo o "português ao contrário" com a Gualín do TTK A Gualín do TTK (ou Língua do KTT) é um dialeto que surgiu no contexto da ditadura militar no Brasil (1964-1985). Moradores de bairros da zona sul do Rio de Janeiro opostos ao regime daquele período, a fim de dificultar a compreensão de informações que aqueles cidadãos comunicavam entre si por parte de agentes do governo da época. . O segundo, no entanto, tem uma estrutura na qual se inverte a ordem das sílabas das palavras, enquanto a estrutura da "língua" criada pelos irmãos se baseia na inversão da palavra como um todo, letra a letra, de trás para frente.

Por exemplo, na Gualín do TTK, a palavra "liberdade" se fala "dedaberli". Já no "português ao contrário" usados por Lucas e Isabela, essa palavra é falada "edadrebil".

Isabela fala que os comentários vão desde crianças que dizem estar usando o português ao contrário para falar com os amigos na escola até usuários das redes sociais pedindo curso para aprenderem a falar de trás para frente.

Nas postagens é comum encontrarmos comentários de seguidores pedindo dicas de como aprender o "português ao contrário" e outros destacando a prática do "idioma" com amigos e familiares. Alguns inclusive dizem estar estudando a nova "língua" para ensinar aos filhos.

Por fim, os irmãos deixam ainda um recado ao público que os acompanha na internet: Eunitnoc odnatnet, euq êcov eugesnoc (continue tentando, que você consegue).