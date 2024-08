Documentário O contato, de Vicente Ferraz, chega às telas nesta quinta

Dirigido por Vicente Ferraz, o documentário retrata o cotidiano de três famílias de diferentes etnias indígenas, que vivem na região de São Gabriel da Cachoeira, município no Amazonas conhecido por ser uma das regiões com maior diversidade étnica do Brasil.

“Eu acredito que a melhor maneira de você se aproximar de um universo, aparentemente, tão distinto, é ver a universalidade das histórias: saber o que temos em comum. Porque as diferenças são fáceis de observar, à primeira vista. Você vai entendendo que o drama que essas pessoas vivem é o drama do ser humano na sua existência”.

“São três histórias que são universais: uma professora que desce o rio pra buscar a cura pra sua filha que está doente, uma família multiétnica que está levando uma criança pra conhecer a bisavó materna. Outra história é uma fotografia que foi tirada de um líder falecido recentemente. Então, a partir dessas histórias singelas você vai entendendo a complexidade dessas culturas”.

Contadas sob o ponto de vista dos indígenas, as narrativas também levantam temáticas sobre o impacto do contato com o homem branco, como a perda da língua, da tradição e identidade, além do extermínio de florestas e povos nativos.

O documentário O Contato já traz na bagagem exibições em salas concorridas na Mostra Competitiva do Festival É Tudo Verdade, um dos principais do país, e no Festival Internacional do Novo Cine Latino-Americano, em Cuba, no ano passado.