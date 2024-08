Rio recebe maior conferência global de tecnologia e inovação

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Píer Mauá será palco, nos próximos quatro dias, da 4ª edição da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação. O megaevento será aberto nesta terça-feira (13), em área de 70 mil metros quadrados (m²), com 34 conferências, mais de 2.500 conferencistas, 2.500 startups e incubadoras fomentando negócios, e mais de 350 expositores, em 28 palcos simultâneos, apresentando inovações e soluções para os setores, além de treinamentos imersivos setorizados, mentorias, exposições, workshops, networking e ambientes de negócios. O evento utilizará todos os armazéns do Píer Mauá, além do Museu de Arte do Rio (MAR), na zona portuária da cidade.

Entre os mais de 2 mil conferencistas convidados está o físico Marcelo Gleiser, que falará hoje, às 17h, na conferência Ciência para Todos. Sua palestra terá como título Desvendando o cérebro humano: novas descobertas e perspectivas. Do painel participa também a cientista Suzano Herculano, reconhecida mundialmente por suas pesquisas sobre a evolução do cérebro humano. Suzana também é bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e autora de vários livros sobre neurociência, entre eles A vantagem humana.