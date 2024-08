Cinco pessoas morrem em incêndio no Distrito Federal; três crianças estão entre as vítimas

Um incêndio atingiu uma casa de madeira no município de Planaltina, no Distrito Federal, na noite desta segunda-feira, 12, resultando na morte de cinco pessoas. Entre as vítimas estavam três crianças, uma mulher e uma adolescente.

A casa de madeira ficava próxima a uma estação de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb).

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, as chamas ultrapassavam a linha do telhado do imóvel. Conforme informações do G1 DF, um dos vizinhos conseguiu arrombar a porta da casa, no entanto, em detrimento da fumaça, não conseguiu ajudar nenhuma das moradoras.