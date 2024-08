Agência Brasil está entre as mais admiradas da imprensa do agronegócio

A Agência Brasil, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), foi eleita entre as TOP 3 + admiradas agências de notícias da imprensa do Agronegócio 2024. A premiação aconteceu na noite desta segunda-feira (12), em São Paulo.

O prêmio + Admirados da Imprensa do Agronegócio está na quarta edição e a vencedora na categoria agência de notícias TOP 3 foi a Agência de Notícias da Embrapa.

A apresentadora e editora Kelly Godoy, da Record News, recebeu o título de + Admirada Jornalista do Agronegócio de 2024. Completaram o TOP 5 os jornalistas Fabiano Reis, do Canal do Boi; Beatriz Gunther, do Canal Rural; Aleksander Horta, do Notícias Agrícolas e Cristina Vieira, do programa Globo Rural, da TV Globo.