Final de concurso de música de rua será neste sábado em São Paulo

Os nove melhores colocados são Dirimbó, Eluna, Maracatu Agô Anama, Anati, Lino e os Lírios, Renato Kola, Resilientes, Matheus Brisa e Jeycbass e todos eles subirão ao palco. Dirimbó faz um som instrumental; Eluna tem em seu repertório música brasileira, soul e hip hop; Maracatu Agô Anama apresentará o maracatu de baque; Anati traz música pop.

Poesias e músicas

Lino e os Lírios apresentam poesias; Renato Kola canta hip hop, enquanto que os Resilientes vão apresentar um som latino; Matheus Brisa traz hip hop e, para finalizar, Jeycbass promete muito jazz e música preta brasileira. O projeto do concurso foi contemplado com recursos do Programa de Ação Cultura (Proac Editais), do governo paulista.

Os concursos musicais sempre são uma oportunidade para artistas em início de carreira mostrar seus trabalhos.