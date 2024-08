Passeio noturno no cemitério e uma viagem pela história do Brasil

Na sempre agitada e barulhenta cidade de São Paulo, um curioso passeio noturno leva seus visitantes por uma viagem no tempo, com vários personagens que marcaram a história do Brasil. Trata-se do tour realizado uma sexta-feira por mês no Cemitério da Consolação, no coração da capital.

Organizado pelo advogado Thiago de Souza, o passeio para cerca de 130 pessoas é gratuito em troca de um quilo de alimento não perecível, posteriormente destinado a instituições de caridade. A ideia nasceu em 2021, depois que Souza perdeu uma tia para a covid-19.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"É terapêutico para mim. Perdi uma tia e comecei a consumir muito esse tipo de conteúdo relacionado à morte, a fantasmas. E decidi encontrar um mecanismo para tentar dialogar com isso, para me reconciliar com esse assunto", contou à AFP.