Amor paterno: 4 em 10 meninos no NE não têm certeza que são amados

A pesquisa nacional “Meninos: Sonhando os homens do futuro” indicou a proporção no Nordeste de meninos adolescentes que não têm certeza se são amados por seus pais: 4 em cada 10.

Os dados consideram a faixa etária de 13 a 17 anos e se baseiam na soma de respostas alternativas, como “discordo totalmente” e “concordo parcialmente”. No Brasil, por exemplo, a proporção aumenta para 5 em 10, com percepção variada nos grupos étnicos; já na região Sul, a resposta dos entrevistados, de 15 a 17 anos, diminui: são 3 em 10.

Outra indicação feita pela pesquisa, que foi idealizada pelo Instituto PDH e PapodeHomem, viabilizada pela empresa Natura e com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil, destaca que 6 em cada 10 meninos afirmam conviver com poucos ou nenhum homem que seja uma referência positiva de masculinidade.