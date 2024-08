Conselho de Medicina restringe entrevistas de candidatos às vésperas de eleição

A votação do Conselho Federal de Medicina de Brasília (CFM-DF) para eleger 54 novos conselheiros, um titular e um suplente por estado, ocorre nas próximas terça, 6, e quarta-feira, 7.

Alguns parlamentares bolsonaristas vêm tentando emplacar representantes no conselho. Principalmente após o projeto de lei “Antiaborto”.

No último dia 25, a comissão eleitoral do CFM do Distrito Federal determinou que os candidatos que deram entrevistas a sites de notícias estarão infringindo as normas do Conselho, podendo ter a chapa anulada.