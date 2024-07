TV Brasil acompanha Avaí x Botafogo-SP pela Série B do Brasileirão

A TV Brasil transmite ao vivo, nesta terça-feira (30), às 21h, a partida Avaí (SC) x Botafogo (SP) válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva da emissora pública com o pré-jogo começa 15 minutos antes do início do confronto e traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine transmite ao vivo, nesta terça-feira (30), às 21h, a partida Avaí (SC) x Botafogo (SP) válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva da emissora pública com o pré-jogo começa 15 minutos antes do início do confronto e traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição. Avaí e Botafogo-SP se enfrentam no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, e quem apita o jogo é o árbitro Lucas Casagrande. Para esta cobertura, a TV Brasil escalou Rodrigo Campos na locução e Carlos Molinari e Alexandre Vasconcellos nos comentários.

Até agora, o time do Avaí soma 24 pontos e está em 11º lugar na tabela da competição. O Botafogo-SP ocupa a 17a posição com 18 pontos conquistados no torneio. Saiba como assistir aos jogos da Série B na TV Brasil. Transmissão da Série B Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.