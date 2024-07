Bebê prematuro morre de coqueluche no Paraná; Brasil ficou 3 anos sem mortes pela doença

Depois de três anos sem nenhum óbito registrado no País, um bebê morreu de coqueluche, na última quinta-feira, 25, no estado do Paraná. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde paranaense. De Londrina e prematura, a bebê estava internada no Hospital Evangélico.



De acordo com a secretaria, a criança apresentou atraso nas vacinas do Programa Nacional de Vacinação. Esse é o primeiro óbito no Paraná ocasionado pela doença em cinco anos. A secretaria também investiga a morte de outro bebê de três anos, que morava em Irati, interior do estado.



Segundo o Ministério da Saúde, a coqueluche é uma infecção respiratória, causada pela bactéria Bordetella Pertussis e é transmissível. Tosse seca é um dos seus principais sintomas. Ainda de acordo com o ministério, as crianças adquirem imunidade à doença ao tomarem três doses da vacina. Para isso, é necessária a realização dos reforços aos 15 meses e aos quatro anos de idade.