Mudanças climáticas: em busca de fugir do calor, árvores da Mata Atlântica estão 'migrando' para regiões mais altas

Em busca de fugir do aumento das temperaturas, causados pelo aquecimento global, as árvores da Mata Atlântica estão 'migrando' para cima dos morros, segundo uma pesquisa publicada pela revista Journal of Vegetation Science, nessa terça-feira, 23. O artigo foi produzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade de Birmingham, da Inglaterra.

Os registros são referentes a espécies de altitude, acostumadas a temperaturas mais frias. As árvores deste tipo, na maioria das vezes, precisam do frio para prosperar e, por causa disso, costumam ser excluídas de locais mais quentes na competição contra espécies menos sensíveis ao calor. O estudo ainda sugere que, com o aquecimento do planeta, essas espécies se tornam mais suscetíveis à extinção.