Morre Fabíola Colares, a primeira mulher setorista de um clube de futebol mineiro

"Meu amor, minha megera, minha alegria. Felicidade ter vivido tantos momentos bons com você, nessa amizade quase improvável de dois seres tão intensos, mas com uma sintonia rara, fina e musical", afirma.

"Sintonia que descambava sempre em explosões ora de gargalhadas, ora de brigas, ora de afeto, de muita festa e felicidade. Ora rindo um do outro, ora rindo de nós mesmos, ora rindo do povo todo com nosso humor nonsense e cortante. Trabalhando em parceria no nosso ofício de jornalistas ou fazendo festas, viajando, compartilhando segredos, construindo memórias."

Glaymerson se despede afirmando que "dói saber que você não está mais aqui, mas sou imensamente feliz e grato por você fazer parte da minha vida, da minha história, da minha construção". "Você é parte do que sou. Amo você e esta ligação nunca se acabará. Deus cuide de você", completa se declarando à esposa.