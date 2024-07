Coxinha de pé de galinha? Conheça a história por trás do viral nas redes sociais

Coxinha de Pé de Galinha viraliza nas redes sociais Crédito: João Bosco de Oliveira Gaião/Arquivo pessoal

Você já imaginou comer uma coxinha de pé de galinha? A iguaria inusitada tem sido um fenômeno nas redes sociais a partir da criação do pernambucano João Bosco de Oliveira Galvão, conhecido como Jhony, de 34 anos. O empreendedor mora na cidade de Macaparana e já soma mais de 18 milhões de visualizações no Tiktok e no Instagram com vídeos de suas criações na cozinha. O produto vem causando debate nas redes, com comentários de aprovação e desaprovação. "Deixou os pensamentos intrusivos comandarem ele na cozinha", afirmou um perfil no X. "Podem criticar, eu amassaria, eu acho", confessou outro internauta em um comentário no Instagram ao destacar a vontade de provar o sabor inusitado de coxinha.

Criador da coxinha de pé de galinha já viralizou com coxinha de maçã, coxinha rosa e com coxinha recheada com coxinha É nas redes sociais que Jhony compartilha o seu dia a dia produzindo variados salgados, especialmente coxinhas. O empreendedor já havia viralizado que nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, quando o pernambucano começou a postar vídeos de coxinhas exóticas. “A minha primeira coxinha que viralizou tinha uma maçã no recheio, depois veio a com abacate, a tangerina, a de uva verde, teve uma coxinha com uma rosa dentro, coxinha com outra coxinha dentro, a de ovo e a de kiwi”, lembra. Veja vídeo: