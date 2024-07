Homem é velado dentro de bar com samba em Goiás: "Realizamos a vontade dele"

Um velório à margem do comum repercutiu nas redes sociais durante esse fim de semana. Ao invés da já esperada tristeza do luto, a despedida de Edilson Roberto da Silva, 52, realizada no último sábado, 13, foi marcada por muita música e saudosismo dentro de um bar, no município de Montes Claros de Goiás.

“O Beiçada vinha falando que quando ele morresse, queria ser velado com música, com pagode, com alegria, queria até churrasco, só que churrasco não fizemos, porque a gente ficou com medo das pessoas acharem ruim”, contou um parente ao portal.

Conhecido por um jeito alegre e irreverente, Edilson era frequentador assíduo do bar onde foi velado e era bem quisto por todos que frequentam o local, que ficaram surpresos ao saber de sua partida.

“Realizamos a vontade dele que foi colocar as músicas que ele gosta e velar com alegria. Mesmo que nós ficamos tristes, mas a gente velou ele com a alegria que ele pediu, com música do jeito que ele queria”, disse outra familiar ao portal.