Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, e sua mulher sofrem acidente de carro no Paraná

O capotamento foi registrado por volta das 12h30min de hoje, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). As vítimas estavam conscientes durante os primeiros atendimentos.

Dunga, ex-técnico da Seleção Brasileira, sofreu um acidente de carro neste sábado, 13, na BR-116, em Campina Grande do Sul (PR). Conforme o portal de notícias G1, ele e a esposa tiveram ferimentos leves após o veículo em que estavam capotar em um trecho da rodovia.

Dunga e a esposa fizeram teste de etilômetro, que detecta presença de bebida alcoólica, mas o resultado foi negativo. Eles foram levados para um hospital da região.

Ainda não foi apontada a provável causa do acidente.

Capitão do tetracampeonato brasileiro

Dunga iniciou a carreira no futebol na década de 1980, jogando em clubes como Internacional, Corinthians e Vasco. No exterior, chegou a atuar em times da Itália, da Alemanha e do Japão.