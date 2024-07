Motorista reage à tentativa de assalto e joga veículo em suspeitos no RJ

Moradores do bairro reclamam de aumento no número de roubos e furtos na região; PM afirma estar readequando policiamento na região

Um motorista reagiu a uma tentativa de assalto em Vila Valqueire, bairro do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 24. Em vídeo gravado por uma câmera de segurança, é possível ver o condutor do veículo jogando o carro contra os suspeitos após ser fechado por duas motocicletas. Os motociclistas caem com o impacto, e o condutor do veículo interceptado vai embora.

A abordagem aconteceu na Estrada do Japoré, no Vila Valqueire, região que fica a 23 km da capital carioca. Três suspeitos participaram da ação, divididos em duas motocicletas. Ao perceber a movimentação, o motorista avança com o carro para cima do trio. As informações são do g1 Rio de Janeiro.

