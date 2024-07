Teatro Carlos Gomes, no Rio, reabre com premiação a artistas

Com 650 lugares, o Carlos Gomes volta ao público com a substituição completa do sistema de ar-condicionado e elevadores; recuperação das instalações elétricas e hidráulicas; reforma dos 11 camarins; restauração de todos os elementos históricos; novo sistema de som, luz e cenotécnica; novo sistema de prevenção e combate a incêndio; e nova configuração de plateia e balcões, além de cadeiras, acessibilidade para público e artistas; revitalização dos salões Guarani e Paraíso (climatizados e reformados), recuperação total da fachada, tratamento de iluminação cênica e revisão estrutural completa.

O Teatro Municipal Carlos Gomes, na Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro, será reaberto nesta segunda-feira (1º) depois de passar por dois anos da maior reforma feita no espaço cultural. Por meio das secretarias municipais de Cultura e de Infraestrutura, a Prefeitura do Rio investiu mais de R$ 16 milhões na obra realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe).

“A reforma do Teatro Municipal Carlos Gomes, no âmbito do maior programa de reforma e requalificação dos equipamentos culturais da história da cidade, o Cultura do Amanhã, transformou um dos mais tradicionais teatros públicos da cidade em um dos mais charmosos e modernos. Agora, o nosso querido Carlos Gomes está mais preparado do que nunca para abrigar experiências artísticas e espetáculos de ponta, com mais conforto tanto para o público quanto para os produtores culturais”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Marcelo Calero, destacou que a reforma integra o Programa Cultura do Amanhã, destaque do Viva a Cultura Carioca, com plano de investimentos de R$ 349 milhões.

Em seu perfil no Facebook, a associação comemorou a entrega do 18º Prêmio junto com a reabertura do Carlos Gomes.

No entorno do Carlos Gomes há outros espaços culturais como o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, Teatro João Caetano, Real Gabinete de Leitura e Galeria de Arte Gentil Carioca, entre outros.

Inaugurado em 1872 com o nome Casino Franco-Brésilien, o teatro, agora reformado, é um dos mais antigos e importantes da cidade. Já se chamou também Teatro Santana, mas no início do século XX foi rebatizado em homenagem a Carlos Gomes, autor de O Guarani, considerado o mais importante compositor de ópera brasileiro.

“A grande festa do teatro brasileiro chega à sua 18ª e ininterrupta edição! Além das homenagens a Chico Buarque e ao Teatro Rival, a cerimônia do Prêmio APTR, no dia 1º de julho, marca a reinauguração de um dos tesouros da nossa cidade: o Teatro Municipal Carlos Gomes, que passou por uma grande reforma e abrirá suas portas para receber a Festa da Premiação dos destaques de 2023. A Associação dos Produtores de Teatro completa 21 anos de atividades e a celebração é para a dupla maioridade: 18 anos do Prêmio/21anos APTR. A festa será boa! O Prêmio APTR deste ano conta com a chancela do Ministério da Cultura, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e o apoio da Fundação Itaú e do Itaú Cultural”, postou homenageando ainda o teatro e a cultura do Brasil.

Bibi, uma vida em musical

A primeira temporada do novo Carlos Gomes já está marcada. Entre o dia 25 de julho e 18 de agosto o público vai assistir Bibi, uma vida em musical. O espetáculo tem direção de Tadeu Aguiar e conta a história familiar, profissional e amorosa de Bibi Ferreira, de ascendência portuguesa e espanhola. A atriz e diretora era filha de Procópio Ferreira, outro grande ator brasileiro, e da bailarina argentina Aída Izquierdo.

A intenção da Secretaria de Cultura é fazer no local uma extensa programação com inúmeras formas de experiências, desde pocket shows até eventos gastronômicos, passando por ensaios abertos, working in progress e prêmios.