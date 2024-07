Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

enviou repórteres para cobertura do 57° Festival de Parintins, no Amazonas. O evento, ligado à tradição cultural do Boi-Bumbá, é considerado patrimônio cultural do país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O campeão do festival, dividido entre o vermelho do Boi Garantido e o azul do Caprichoso - será conhecido nesta segunda-feira (1º). Confira a galeria fotográfica do repórter Fernando Frazão: