Influenciador é investigado por homicídio de homem que teria agredido avô

Conforme o g1 São Paulo, a Polícia Civil paulista obteve novas imagens de câmeras de segurança que mostram os irmãos instantes antes do homicídio.

De acordo com a polícia, o crime teria sido cometido após Tarcísio ter agredido o avô dos dois na tarde de 19 de maio. O idoso ficou gravemente ferido, precisou ser internado e morreu no dia seguinte.

O influenciador digital Deivis Elizeu Costa Silva, de 18 anos, conhecido como Nino Abravanel , e o irmão, Derik Elias Costa Silva, de 20 anos, estão sendo investigados pela morte do servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, de 32 anos.

Derik, então, teria descido do automóvel e executado o pedreiro. Conforme a investigação, Nino, que vestia uma blusa azul, teria assumido a direção durante a fuga.

Os vídeos mostram os irmãos em um restaurante no Jardim São Luís, Zona Sul da capital paulista. Uma das câmeras mostra o veículo onde os dois estavam estacionando em uma rua às 21h50min do dia 19 de maio.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo e os irmãos são considerados foragidos da Justiça.



Seguidores de Nino Abravanel são investigados pela Polícia

Aos 18 anos, Nino tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, onde publica fotos e vídeos com carros e motos de luxo.

No dia da agressão ao avô, o influencer pediu que nas redes sociais que localizassem o agressor.

As autoridades estão investigando a participação de seguidores de Nino, que teriam repassado informações que ajudaram a dupla a localizar Tarcísio. Essas pessoas deverão ser intimadas para prestar esclarecimentos.



De acordo com a defesa dos irmãos, as suspeitas estão sendo feitas baseadas em suposições, que seriam infundadas. Ainda conforme a defesa, não há evidências que comprovem a participação dos dois no crime. Eles também consideram o pedido de prisão temporária injusto e desproporcional.