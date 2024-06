Festival de Inverno de Campos do Jordão começa neste sábado Crédito: © Assessoria de Comunicação

Começa neste sábado (29), em São Paulo, a 54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, o festival será realizado em três espaços em Campos do Jordão e dois na capital, com apresentações na Sala São Paulo e no Instituto Mackenzie. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Começa neste sábado (29), em São Paulo, a 54ª edição do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, o festival será realizado em três espaços em Campos do Jordão e dois na capital, com apresentações na Sala São Paulo e no Instituto Mackenzie. A programação artística será realizada até 28 de julho, com a apresentação de mais de 60 concertos, todos com entrada gratuita, com destaque para espetáculos do Uruguai, Chile, Colômbia, Inglaterra e Suíça, além de grupos brasileiros.

“É um imenso prazer realizar mais uma edição do tradicional evento de música clássica da América Latina. Uma questão muito relevante é a formação de jovens músicos promissores, que conseguem uma visibilidade que faz a diferença. Com este evento, o governo de São Paulo segue com seu compromisso de promover a cultura e toda a sua transversalidade”, afirmou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.Marília Marton. Bolsas de estudo O módulo pedagógico oferece 137 bolsas de estudo integrais a jovens músicos, sendo 119 para instrumentistas, seis para regentes, seis para piano e seis para violão. Durante um mês, os 65 professores desenvolvem duas semanas de prática orquestral e duas de música de câmara, música antiga e camerata, totalizando 1.200 horas de aula com os maestros. Entre eles, estão o brasileiro Luis Otávio Santos, com a Orquestra Bach do Festival; o italiano Lorenzo Tazzieri, que vai regir a Camerata no programa Gala Puccini; e o chileno Maximiano Valdés e brasileiro Marcelo Lehninger, ambos à frente da Orquestra do Festival.