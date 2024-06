Projeto que inclui imunoterapia ao SUS é aprovado pelo CCJ

Imagem ilustrativa. A imunoterapia é um tipo de tratamento contra o câncer combate o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente Crédito: Reprodução/ Freepik

De acordo com o portal g1, o projeto deve seguir para análise do Senado caso não exista recurso para votação no plenário principal da câmara. As mudanças da proposta modificam a Lei Orgânica da Saúde – responsável pela regulamentação do Sistema Único de Saúde. Conforme o texto, ao ser incluída nos métodos de tratamento de câncer, a imunoterapia deve ser feita respeitando os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), que são os documentos que estabelecem os critérios para o diagnóstico e os tratamentos e medicamentos que devem ser adotados pelos gestores do SUS no combate a doenças.