Menino autista de 2 anos foi dopado em creche no Rio, denuncia família

A família de um menino autista de dois anos denunciou que ele foi dopado na creche que frequentava, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os pais perceberam que, no último dia 16 de junho, o garoto não conseguia andar ou segurar a mamadeira. Exames constataram a presença de zolpidem, medicamento indutor do sono, no organismo dele. A mãe da criança, Laís Torres, afirma que o menino anda e brinca normalmente, tendo apenas um atraso na fala. No dia, a família notou que ele estava com um cansaço incomum. Os pais o levaram para a emergência do Hospital Municipal Rocha Faria, também na Zona Oeste. Eles relataram que o menino chegou a ficar desacordado durante o percurso até a unidade de saúde.