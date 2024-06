Governo Federal atua para combater 20 incêndios no Pantanal

De acordo com a ministra Marina Silva, mais profissionais devem ser contratados para controlar e prevenir o desmatamento e queimadas no Pantanal

Como forma de combater os incêndios no Pantanal, foi realizada nessa segunda-feira, 24, a segunda reunião da Sala de Situação voltada a ações para controlar e prevenir o desmatamento e queimadas na região. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, anunciou o aumento do efetivo de profissionais para combater o fogo no Pantanal.

Após a reunião, Marina informou que 85% dos incêndios estão em propriedades particulares, e que neste momento, dos 27 grandes incêndios, o Governo Federal está agindo em 20, pois ela ressalta que o fogo é algo que destrói a vida e cria prejuízos econômicos, sociais e ambientais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Marina, é essencial a colaboração de diferentes setores para enfrentar a emergência climática que está ocorrendo. Atualmente, a operação conta com 175 brigadistas do Ibama, 53 combatentes da Marinha atuando no território e 40 do ICMBio. Outros profissionais também estão envolvidos na ação, como o Corpo de Bombeiros e brigadistas da iniciativa privada.