Grupo armado se disfarça de polícia para roubar carro-forte em aeroporto no RS

Um dos assaltantes e um dos policiais morreram após a troca de tiros. Caso acontecey na região da Serra do Rio Grande do Sul

Em comunicado ao g1 Rio Grande do Sul, a BM informou que os demais suspeitos fugiram em direção a uma região de matagal. A Polícia Civil reforçou que está realizando buscas na região para identificar e prender as pessoas que participaram do crime.

Um grupo de criminosos tentou roubar um carro-forte no Aeroporto de Caxias do Su l, na região da Serra do Rio Grande do Sul, durante a noite dessa quarta-feira, 19. Os assaltantes portavam fuzis e se disfarçaram de policiais federais para cometer o crime.

"Determinei empenho máximo das forças de segurança do Estado para capturar e buscar a responsabilização de TODOS os criminosos envolvidos nesse ato covarde. Seguiremos firmes na luta contra a criminalidade, honrando a memória do sargento Fabiano Oliveira e de todos os heróis que dedicam suas vidas para proteger o nosso povo", escreveu Leite.

O governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), utilizou suas redes sociais para prestar solidariedade aos familiares e colegas do sargento.

Com pesar, recebi a notícia da morte do 2º sargento da Brigada Militar, Fabiano Oliveira, de 47 anos, que heroicamente tombou após ser baleado durante uma troca de tiros com criminosos que tentaram roubar um carro-forte nas proximidades do Aeroporto de Caxias do Sul na noite… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) June 20, 2024

O aeroporto foi fechado durante a manhã desta quinta-feira, 20, devido aos danos que foram causados durante o confronto e do trabalho policial. No período da tarde, contudo, as atividades aeroportuárias voltaram ao normal.

O carro-forte

Os criminosos tentaram roubar um carro-forte que transportava uma carga de dinheiro que chegou ao Rio Grande do Sul na quarta-feira por meio do aeroporto de Caxias do Sul. Habitualmente, esse tipo de serviço é prestado por meio do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no entanto, ele está fechado desde que foi inundado durante as enchentes que atingiram a capital no mês de maio.

Veja nota da PM:

"A Brigada Militar informa que, na noite desta quarta-feira, 19/6, ocorreu uma ocorrência de roubo a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul. Após a chegada da Brigada Militar ao local, houve confronto entre os criminosos e os policiais militares. Infelizmente, um policial militar ficou ferido e foi encaminhado ao hospital, vindo a falecer.