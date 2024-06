Atleta colombiano cai dentro de balão durante salto em SP

Um atleta colombiano de 31 anos sofreu um acidente enquanto se preparava para saltar de cima de um balão, conhecido como "envelope". O paraquedista Jhovanny Duran caminhava sobre o balão quando o tecido se rasgou. Ele caiu por dentro da estrutura, no último dia 1º de junho, em Boituva (SP). Nesta semana, o caso ganhou repercussão após o atleta divulgar o vídeo nas redes sociais.

Ao cair por dentro do envelope, Jhovanny bateu no cesto e fraturou uma das pernas e o fêmur. Apesar disso, no momento do acidente ele conseguiu acionar o paraquedas e pousar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais do atleta, é possível ver o momento em que ele se prepara para saltar de cima do balão, mas enquanto caminha para realizar o salto o tecido se rasga.