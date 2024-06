Piloto argentino de 9 anos morre após acidente no autódromo de Interlagos

Lorenzo não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente durante um treino para a Honda Júnior Cup, categoria de base que faz parte do Superbike Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @lolosomaspro

O highside trata-se de uma manobra em que há excesso de velocidade após uma curva, fazendo com que os pneus percam aderência. O jornal argentino El Clarín afirmou que o piloto bateu a cabeça após a queda. Lorenzo foi socorrido e levado por uma UTI móvel até o Hospital Geral da Pedreira. Segundo nota publicada pelo SuperBike Brasil no Instagram, ele foi transferido para o Hospital Albert Einstein em estado grave no sábado, 15. A organização disse também que estava prestando assistência à família do piloto desde o dia do acidente. Lorenzo Somaschini competia pela primeira vez no Brasil Natural de Rosário, na Argentina, Somaschini era visto pela imprensa de seu país como um prodígio do motociclismo argentino. "Realizando sonhos. Primeiro treino em Interlagos Brasil. Me preparando para o Junior Cup", publicou Lorenzo na última quinta-feira, 13, em seu Instagram.



O argentino era de Rosário, maior cidade da província de Santa Fé e que fica a 300 quilômetros de Buenos Aires. Crédito: Reprodução/Redes sociais @lolosomaspro Com apenas 9 anos, o piloto sonhava em chegar ao MotoGP e se tornar campeão mundial. Segundo a imprensa argentina, era a estreia de Lorenzo no exterior. Já na Copa Argentina de Superbike Junior, o garoto havia estreado em abril deste ano. Em entrevista ao jornal La Capital, dias antes da competição argentina, o jovem piloto declarou que tinha treinado em outras motos e que se sentia bem para a sua estreia no torneio argentino. “Será difícil, mas irei para Buenos Aires com muito entusiasmo", afirmou ele ao jornal. Ele também tinha contado como conheceu e se apaixonou pelo esporte quando ele deu uma volta com o seu pai em uma moto CG 125 que pertencia ao seu avô. “Foi aí que algo me agarrou e não sei como explicar. Gostei muito e bem.... comecei a ficar fascinado por motos e aqui estou, pronto para correr", declarou. O SuperBike Brasil, maior e mais disputado campeonato de motociclismo do Brasil e das Américas, lamentou nas redes sociais a morte do jovem piloto. “O SuperBike Brasil comunica, com muita tristeza e pesar, o falecimento do piloto Lorenzo Somaschini nesta segunda-feira (17/6), às 19h43”, diz trecho divulgado. A organização do campeonato disse, ainda, que toda a equipe está consternada e manifestou “sinceros sentimentos a todos os familiares e amigos de Lorenzo”.