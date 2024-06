Nubank: clientes cancelam conta após postagem de co-fundadora; entenda

No início da semana, Cristina Junqueira mostrou um convite recebido para participar de uma palestra do psicólogo Jordan Peterson, em São Paulo. O canadense é frequentemente associado ao conservadorismo.

Nas postagens citando Junqueira e o banco, internautas sugeriram o cancelamento de contas e do cartão de crédito da instituição. Muitos deles compartilharam um passo a passo e outras dicas para encerrar a conta na plataforma. Entenda a suposta relação e as críticas.

Segundo a Forbes, no fechamento dos negócios em Nova York na terça-feira, 18, as ações da Nu Holdings (NU), empresa controladora do Nubank no Brasil e das demais subsidiárias na América Latina, fecharam em queda de 1,18%.

Nubank é alvo de “boicote” após postagem de Cristina Junqueira

Internautas cobraram o posicionamento do banco digital e demonstraram insatisfação também cancelando as contas no aplicativo. “Não dá pra ficar em um banco que mantém relações com a Brasil Paralelo e a extrema-direita. Tchau pra sempre, Nubank”, comentou um usuário.

Entre as críticas à postagem de Cristina Junqueira está a deputada Erika Hilton (Psol-SP). Ela compartilhou o post de Junqueira acompanhado de outras postagens sobre a relação do Nubank com o Brasil Paralelo.

Ontem, a executiva do Nubank, Cristina Junqueira, divulgou um evento do Brasil Paralelo.



O Brasil Paralelo apoia o PL do Estupro.



E tem como diretor Konrad Scorciapino, criador do site de pedofil*a e de incentivo a chacinas em escolas, 55chan. Konrad foi… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) June 18, 2024

Nubank e Brasil Paralelo

O atual executivo no Brasil Paralelo, Konrad Scorciapino, fez carreira no Nubank como engenheiro de software. Segundo a Agência Pública, ele está associado ao 55Chan, um fórum conhecido por disseminar discursos de ódio e antissemitismo.