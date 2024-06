Cliente mata dono de bar de rock com canivete em São Paulo

Dono do bar havia colocado o agressor para fora do estabelecimento após ele assediar uma funcionária do local

O dono de um bar de rock na Zona Sul de São Paulo morreu após sofrer golpes com canivete no pescoço e nas costas, no último sábado, 15. O crime foi cometido por um cliente do estabelecimento, que havia sido expulso do comércio por assediar uma funcionária. Carlos dos Santos Monteiro, de 57 anos, morreu na porta do bar.

Após cometer o crime, os frequentadores do estabelecimento conseguiram imobilizar e desarmar o agressor até a chegada da Polícia Militar (PM). Diego de Almeida Pereira, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo assassinato.

De acordo com clientes do bar, Diego não era uma pessoa que frequentava o estabelecimento. No Boletim de Ocorrência (BO) feito pela Polícia Civil, as testemunhas relataram que enquanto o criminoso estava no bar ele falava palavras “desconexas” e apresentava sinais de embriaguez, além de aparentar estar sob efeito de drogas.