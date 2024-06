TV Brasil exibe Chapecoense x Operário e Novorizontino x Amazonas

transmite dois confrontos da Série B do Campeonato Brasileiro neste início de semana pela décima primeira rodada da competição. A partida Chapecoense (SC) x Operário (PR) é a atração da jornada esportiva desta segunda-feira (17), às 21h; e o duelo Novorizontino (SP) x Amazonas (AM) tem destaque na programação desta terça-feira (18), no mesmo horário.

O jogo tem narração de Luciana Zogaib. Os lances são analisados pela jornalista Brenda Balbi e pela jornalista convidada Fernanda Pizzotti. Direto do estádio catarinense, o repórter Igor Santos traz as notícias da partida.

A emissora pública apresenta um pré-jogo de 15 minutos antes de cada disputa. Durante esse aquecimento, logo após a exibição da trama turca Um Milagre, o canal traz as informações sobre os times envolvidos, revela as escalações e atualiza a classificação das equipes na tabela do Brasileirão.

Clube mandante, a Chapecoense (SC) ocupa apenas a décima segunda posição no campeonato com 14 pontos. A equipe tem três vitórias, cinco empates e duas derrotas. Já o Operário (PR) está em quinto lugar na tabela com 18 pontos. O time ganhou cinco confrontos, empatou três e perdeu dois.

A TV Brasil acompanha Novorizontino (SP) x Amazonas (AM) nesta terça-feira (18), às 21h, com aquecimento a partir das 20h45. O jogo será disputado no estádio Jorge de Biasi, mais conhecido como Jorjão, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

O duelo é narrado por Rodrigo Campos e tem os comentários das jornalistas Rachel Motta e Brenda Balbi. A transmissão ainda conta com as reportagens do gramado apresentadas por Lincoln Chaves.

Os adversários estão em posições intermediárias na classificação. O Novorizontino (SP) é o décimo primeiro com 14 pontos. A equipe paulista acumula quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas no campeonato. O clube visitante é somente o décimo quarto com 11 pontos. O Amazonas (AM) venceu três disputas, empatou duas e foi superado em cinco.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).